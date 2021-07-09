Накопительную пенсию можно будет забрать досрочно: в каких именно случаях

После введения добровольной накопительной пенсии в Украине свои накопленные средства можно будет снять досрочно в любом возрасте. Но только в определенных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной "Українським новинам" .

По ее словам, в отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию в любом возрасте.

"В частности, на лечение в случае критического состояния здоровья, на лечение членов семьи, в случае наступления инвалидности 1 или 2 группы. Также человек сможет забрать свои пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства в другую страну", - отметила Лазебная.

Она также добавила, что в случае смерти участника пенсионной программы его накопления получат наследники.