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Накопичувальну пенсію можна буде забрати достроково: в яких саме випадках

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Київ, П'ятниця 09 липня 2021 15:54
Накопичувальну пенсію можна буде забрати достроково: в яких саме випадках Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (kmu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Після запровадження добровільної накопичувальної пенсії в Україні свої накопичені кошти можна буде зняти достроково в будь-якому віці. Але тільки в певних випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної "Українським новинам".

За її словами, в окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використовувати до виходу на пенсію в будь-якому віці.

"Зокрема, на лікування у разі критичного стану здоров'я, на лікування членів сім'ї, у разі настання інвалідності 1 або 2 групи. Також особа зможе забрати свої пенсійні накопичення при виїзді на постійне місце проживання до іншої країнт", - зазначила Лазебна.

Вона також додала, що у разі смерті учасника пенсійної програми його накопичення отримають спадкоємці.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики презентувало закони про систему пенсійних накопичень, а РБК-Україна розписало, що вони пропонують.

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министр выплаты Пенсії
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