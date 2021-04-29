Накопительная пенсия: Рада направила законопроект на доработку

Верховная рада направила на доработку законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении ". Документ предлагает ввести дополнительный элемент пенсионной системы (так называемый второй уровень).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Такое решение поддержали 311 парламентариев.

Кто будет платить взносы

Проект предусматривал установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Так, работодатели должны были бы платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) - взносы в размере 1% от зарплаты (дохода). По желанию работника, размер его самостоятельных взносов мог быть увеличен. Работодателя обязывали пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы зарплаты такого работника.

Модель пенсионной системы

Документ предлагал комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах.

Выбор способа сбережения

Участник системы мог выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамический) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

При этом взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежали автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами.

Участнику системы хотели предоставить право изменить пенсионный портфель или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

Предусматривалось, что участники системы будут иметь право на получение за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат, пожизненных пенсий.