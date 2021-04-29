Накопичувальна пенсія: Рада направила законопроект на доопрацювання

Верховна рада направила на доопрацювання законопроект №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення ". Документ пропонує ввести додатковий елемент пенсійної системи (так званий другий рівень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Таке рішення підтримали 311 парламентарів.

Хто платитиме внески

Проект передбачав встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення усіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Так, роботодавці мали б сплачувати 2% від розміру заробітної плати працівників, а учасники системи (працюючі особи) - внески у розмірі 1% від зарплати (доходу). За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків міг бути збільшений. Роботодавця зобов'язували пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в розмірі до 5% від суми зарплати такого працівника.

Модель пенсійної системи

Документ пропонував комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків у Пенсійному казначействі, а також в недержавних пенсійних фондах.

Вибір способу заощадження

Учасник системи міг обрати пенсійний портфель (консервативний, збалансований або динамічний) авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд.

При цьому внески учасників системи, які не визначились зі своїм вибором, підлягали автоматичному розподілу між пенсійними портфелями, управління активами яких здійснюється авторизованими компаніями з управління активами.

Учаснику системи хотіли надати право змінити пенсійний портфель або обрати авторизований недержавний пенсійний фонд.

Передбачалося, що учасники системи будуть мати право на отримання за рахунок коштів системи накопичувального пенсійного забезпечення одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат, довічних пенсій.