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Рада рассмотрит законопроект о накопительной пенсии: что предлагается

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 13:25
Рада рассмотрит законопроект о накопительной пенсии: что предлагается Фото: Рада рассмотрит законопроект о накопительной пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует на внеочередном заседании 29 апреля рассмотреть законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Документом предлагается ввести дополнительный элемент пенсионной системы (так называемый второй уровень),

Проект закона был зарегистрирован в Раде под номером 2683.

Кто будет платить взносы

Законопроектом предполагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Так, работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере 1% от заработной платы (дохода). По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Законопроектом предлагается установить, что средства накопительной системы является собственностью участников системы (лиц, с заработной платы которых производятся отчисления) в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Модель пенсионной системы

Законопроектом предложена комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах.

Управление активами средств Пенсионного казначейства будет осуществляться компаниями по управлению активами. Хранение активов Пенсионного казначейства будет осуществляться банками-хранителями.

Выбор способа сбережения

Участник системы должен выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамичный) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

При этом взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры.

Участник системы будет иметь право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

Законопроектом предусмотрено, что участники системы будут иметь право на получение за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Напомним, 18 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона накопительной профессиональной пенсионной системы. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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