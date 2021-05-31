Накопительная пенсия: комитет рекомендует Раде отклонить закон

Верховной раде рекомендуют отклонить законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Документ предлагает ввести дополнительный элемент пенсионной системы (так называемый второй уровень).
Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики
"Участники заседания по результатам обсуждения рекомендовали отклонить проекты законов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении в Украине (№2683, №2683-2, №2683-3)", - указано в сообщении.
Проект №2683 предусматривал установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.
Напомним, в конце апреля Рада отправила документ на повторное первое чтение в комитет.
Как писало РБК-Украина, 18 ноября 2020 года Кабинет министров одобрил проект закона накопительной профессиональной пенсионной системы. Он касается работников, занятых на вредных предприятиях.
Отметим, Министерство социальной политики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.