Накопичувальна пенсія: як в уряді хочуть зберегти кошти українців

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 08:32
UA EN RU
Накопичувальна пенсія: як в уряді хочуть зберегти кошти українців Фото: Денис Улютін (facebook.com/denys.ulyutin.5)
Автор: Олександр Білоус

Накопичувальна система передбачає обов'язкове відрахування коштів українців на майбутню пенсію. Уряд України разом з міжнародними партнерами шукає фінансовий інструмент, щоб запрацювала нова система.

Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.

За словами міністра, тривалий час українці втрачали довіру до пенсійної системи, що призвело до втрати ресурсів.

"Нова модель пенсійної системи… Відновити довіру до цієї солідарної системи, чіткої солідарної системи, дасть можливість нам також і зібрати ресурс для того, щоб ця система працювала", - наголосив він.

Накопичувальна модель

Улютін зазначив, що питання накопичувальної системи насамперед пов’язане із збереженням ресурсу.

"Це не питання навіть щодо можливості чи неможливості впровадження під час повномасштабного вторгнення чи дії воєнного стану. Питання саме в тому фінансовому інструменті, який ми запропонуємо як держава для того, щоби будь-хто, хто вкладається в накопичувальну систему, був впевнений, що через певний період часу ці накопичення у нього будуть", - пояснив він.

Пошук фінансового інструменту

Міністр визнав, що в умовах війни знайти надійний фінансовий інструмент всередині країни складно. Одним із варіантів розглядали облігації внутрішньої державної позики, однак цей механізм має недоліки.

"Коли ми із публічного сектору, із публічних фінансів забираємо частину ресурсу і через будь-який пенсійний накопичувальний фонд вкладаємо в облігацію внутрішньої державної позики, ми створюємо відкладену проблему", - сказав Улютін.

За його словами, нині уряд працює спільно з міжнародними партнерами над пошуком тимчасового фінансового інструменту, який гарантуватиме збереження накопичень, їхній захист від інфляції та можливість використання у майбутньому.

Крім того, під час презентації прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила про потрібно переглянути систему соціальних виплат. "Мова йде про те, що підвищити базову пенсію і, я так обережно скажу, збільшити справедливість виплатах", - сказала вона.

Марні спроби реформи

Минулого року Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Пропонувалося запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Планувалося, що цей законопроєкт ухвалять влітку 2025 року. Водночас текст останнього Меморандуму з МВФ свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується. За допомогою Світового банку Україна розробить концепцію спрощення пенсійної системи та впровадження єдиних умов для призначення страхових пенсій. Ця робота триватиме кілька років.

