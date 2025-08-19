Накопительная пенсионная система: как в правительстве хотят сохранить деньги украинцев

Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства.

По словам министра, длительное время украинцы теряли доверие к пенсионной системе, что привело к потере ресурсов.

"Новая модель пенсионной системы... Восстановить доверие к этой солидарной системе, четкой солидарной системе, позволит нам также и собрать ресурс для того, чтобы эта система работала", - подчеркнул он.

Накопительная модель

Улютин отметил, что вопрос накопительной системы прежде всего связан с сохранением ресурса.

"Это не вопрос даже о возможности или невозможности внедрения во время полномасштабного вторжения или действия военного положения. Вопрос именно в том финансовом инструменте, который мы предложим как государство для того, чтобы любой, кто вкладывается в накопительную систему, был уверен, что через определенный период времени эти накопления у него будут", - пояснил он.

Поиск финансового инструмента

Министр признал, что в условиях войны найти надежный финансовый инструмент внутри страны сложно. Одним из вариантов рассматривали облигации внутреннего государственного займа, однако этот механизм имеет недостатки.

"Когда мы из публичного сектора, из публичных финансов забираем часть ресурса и через любой пенсионный накопительный фонд вкладываем в облигацию внутреннего государственного займа, мы создаем отложенную проблему", - сказал Улютин.

По его словам, сейчас правительство работает совместно с международными партнерами над поиском временного финансового инструмента, который будет гарантировать сохранение накоплений, их защиту от инфляции и возможность использования в будущем.

Кроме того, во время презентации премьер-министр Юлия Свириденко заявила о необходимости пересмотреть систему социальных выплат. "Речь идет о том, что повысить базовую пенсию и, я так осторожно скажу, увеличить справедливость выплат", - сказала она.