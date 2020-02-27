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Наконечный: треть украинцев получает пенсионные выплаты менее 2 тыс. гривен

Новости » Политика     27.02.2020 - 16:05
Наконечный: треть украинцев получает пенсионные выплаты менее 2 тыс. гривен
Фото: Михаил Наконечный (112 канал)

Дефицит Пенсионного фонда крупнейший за всю историю страны

На сегодня в Украине самый большой дефицит Пенсионного фонда за всю историю страны. Об этом заявил член политсовета киевской организации партии "Оппозиционная платформа - За життя" Михаил Наконечный в эфире телеканала "112 Украина".

"Дефицит Пенсионного фонда сейчас самый большой за всю историю Украины, одна треть нашего населения получает пенсии меньше двух тысяч гривен, а средняя пенсия - 3064 грн", - сказал политик.

Наконечный подчеркнул, что ликвидация Пенсионного фонда или же дальнейшее не повышение пенсионных выплат приведут к нарушению конституционных прав украинцев.

"На фоне этого ликвидировать Пенсионный фонд или не повышать пенсию... Ну, тогда скажите, в чем мы будем социальной страной? Потому что у нас в Конституции записано, что мы - социальная страна, в которой снижение социальных стандартов недопустимо", - резюмировал Наконечный.

Как писало РБК-Украина, в партии "Слуга народа" заявили о намерении ликвидировать Пенсионный фонд Украины с целью перезагрузки формы существования ПФУ. Такое намерение высказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблем его расходов.

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд УкраиныОппозиционная платформа За життя
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