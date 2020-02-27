ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наконечний: третина українців отримує пенсійні виплати менш 2 тис. гривень

Новини » Політика     27.02.2020 - 16:05
Наконечний: третина українців отримує пенсійні виплати менш 2 тис. гривень
Фото: Михайло Наконечний (112 канал)

Дефіцит Пенсійного фонду найбільший за всю історію країни

На сьогодні в Україні найбільший дефіцит Пенсійного фонду за всю історію країни. Про це заявив член політради київської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Михайло Наконечний в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Дефіцит Пенсійного фонду зараз найбільший за всю історію України, одна третина нашого населення отримує пенсії менші за дві тисячі гривень, а середня пенсія - 3064 грн", - сказав політик.

Наконечний наголосив, що ліквідація Пенсійного фонду або ж подальше непідвищення пенсійних виплат призведуть до порушення конституційних прав українців.

"На тлі цього ліквідувати Пенсійний фонд або не підвищувати пенсію... Ну, тоді скажіть, в чому ми будемо соціальною країною? Бо у нас в Конституції записано, що ми - соціальна країна, в якій зниження соціальних стандартів неприпустиме", - резюмував Наконечний.

Як писало РБК-Україна, у партії "Слуга народу" заявили про намір ліквідувати Пенсійний фонд України з метою перезавантаження форми існування ПФУ. Такий намір висловила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для розв'язання проблем його витрат.

Уряд запропонував доплачувати 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію ПФУ збільшив виплату пенсій у лютому
Новини України пенсииПенсионный фонд УкраиныОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся