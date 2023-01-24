Наказував бити ракетами X-22 по Дніпру та Кременчуку: російський командир отримав підозру

За даними слідства, командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії, за попередньою змовою з військовим російським командуванням, віддавав накази наносити ракетні удари, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Так, правоохоронці встановили причетність командира до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру "Рів’єра" в Одесі, міському будинку культури у Лозовій Харківської області, ТЦ у Кременчуці, житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в смт. Сергіївка Одеської області та будинку у Дніпрі.

Зазначається, що атаки на цивільне населення вчинялися задля залякування, створення умов для постійної напруги у суспільстві та тиску на керівництво України, аби змусити піти на вигідні для Росії територіальні та політичні поступки.

Полковник усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселених містах та інших населених пунктах України, завдають значних руйнувань та спричиняють загибель людей.

Правоохоронці повідомили російському полковнику, який забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах, про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК).