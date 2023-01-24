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Приказывал бить ракетами X-22 по Днепру и Кременчугу: российский командир получил подозрение

Фото: российский командир, который приказывал бить ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам, получил подозрение (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении командиру российского авиаполка, который обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации Военно-воздушных сил Вооруженных сил России, по предварительному сговору с военным российским командованием, отдавал приказы наносить ракетные удары, которые привели к гибели 84 и ранения 240 гражданских лиц.

Так, правоохранители установили причастность командира к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в Одессе, городском доме культуры в Лозовой Харьковской области, ТЦ в Кременчуге, жилом доме и базе отдыха "Годжи" в пгт. Сергеевка Одесской области и дому в Днепре.

Отмечается, что атаки на гражданское население предпринимались для устрашения, создания условий для постоянного напряжения в обществе и давления на руководство Украины, чтобы заставить пойти на выгодные для России территориальные и политические уступки.

Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины, наносят значительные разрушения и приводят к гибели людей.

Правоохранители сообщили российскому полковнику, который обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК).

Напомним, 14 января россияне ударили по жилой многоэтажке в Днепре ракетой Х-22, в результате удара по погибли 46 человек, еще более 80 человек получили ранения.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В здании ТЦ находилось более тысячи человек. На месте ракетного удара обнаружили 29 фрагментов тел.

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