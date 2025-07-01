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Керував ударами "Кинджалів" по об’єктах України. СБУ оголосила підозру полковнику РФ

Вівторок 01 липня 2025 11:41
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Керував ударами "Кинджалів" по об’єктах України. СБУ оголосила підозру полковнику РФ Фото: СБУ оголосила заочну підозру полковнику РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атаками "Кинджалів" по енергетичних об’єктах Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Деталі справи

Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини ще одного представника командування збройних сил рф.

Йдеться про полковника Олексія Ямакіді - колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС країни-агресора.

За даними слідства, з жовтня 2022 року до березня 2023 року Ямакіді віддавав накази на авіаудари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Керував ударами &quot;Кинджалів&quot; по об’єктах України. СБУ оголосила підозру полковнику РФ

Для цього ворог застосовував гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал".

Крім того, російські війська регулярно завдавали масовані удари по житлових районах українських міст і селищ, використовуючи далекобійне озброєння.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили Ямакіді про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру полковнику ФСБ, який під час окупації Харківської області катував людей та "кришував" мародерів.

Також двоє силовиків із Дагестану були визнані українським судом винними у порушенні законів та звичаїв війни в окупованій частині Василівського району Запорізької області.

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