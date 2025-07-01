Керував ударами "Кинджалів" по об’єктах України. СБУ оголосила підозру полковнику РФ

СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атаками "Кинджалів" по енергетичних об’єктах Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Деталі справи

Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини ще одного представника командування збройних сил рф.

Йдеться про полковника Олексія Ямакіді - колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС країни-агресора.

За даними слідства, з жовтня 2022 року до березня 2023 року Ямакіді віддавав накази на авіаудари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Для цього ворог застосовував гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал".

Крім того, російські війська регулярно завдавали масовані удари по житлових районах українських міст і селищ, використовуючи далекобійне озброєння.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили Ямакіді про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.