ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ объявила о подозрении командиру РФ

Пятница 09 января 2026 16:05
UA EN RU
Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ объявила о подозрении командиру РФ Фото: СБУ объявила заочное подозрение российскому полковнику (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении россиянину, который приказывал бить ракетами "Кинжал" по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Согласно материалам дела, одним из военных руководителей РФ, который отдавал приказы о нанесении ударов по Украине, является полковник Алексей Ямакиди. Он - бывший командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

СБУ задокументировала, когда непосредственно Ямакиди отдавал приказы о нанесении ударов по энергообъектам Украины гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетными комплексами 9-С-7760 "Кинжал".

На основании собранных доказательств Ямакиди было заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

Напомним, летом 2025 года этот российский командир уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины. В частности, с октября 2022 года до марта 2023 года он отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Для этого враг также применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".

Командиры РФ, которые приказывали атаковать Украину

Отметим, в ноябре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Ракеты
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка