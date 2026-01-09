Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ объявила о подозрении командиру РФ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении россиянину, который приказывал бить ракетами "Кинжал" по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

На основании собранных доказательств Ямакиди было заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

СБУ задокументировала, когда непосредственно Ямакиди отдавал приказы о нанесении ударов по энергообъектам Украины гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетными комплексами 9-С-7760 "Кинжал".

Согласно материалам дела, одним из военных руководителей РФ, который отдавал приказы о нанесении ударов по Украине, является полковник Алексей Ямакиди. Он - бывший командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

Напомним, летом 2025 года этот российский командир уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины. В частности, с октября 2022 года до марта 2023 года он отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Для этого враг также применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".

Командиры РФ, которые приказывали атаковать Украину

Отметим, в ноябре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".