Наказав застосувати хімічну зброю. Повідомлено про підозру комбригу Росії

Повідомлено про підозру комбригу Росії Роману Шкробу, який наказав атакувати українських захисників у Донецькій області забороненою хімічною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як розповідає СБУ, Шкроб - командир 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу Росії.

Згідно з даними слідства, 20 грудня 2023-го фігурант наказав підлеглим застосувати газові гранати К-51 та РГ-Во проти українських бійців у Донецькій області. Тоді ж ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне.

"Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, рашисти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів", - пише СБУ.

Шкробі було повідомлено підозру з ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Воєнні злочини Росії

Росія скоїла численні воєнні злочини під час повномасштабної війни проти України, що підтверджено міжнародними організаціями. Серед найтяжчих злочинів – масові вбивства мирних жителів у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, цілеспрямовані удари по житлових районах, лікарнях і школах, а також тортури й викрадення цивільних. Обстріли цивільної інфраструктури, використання заборонених видів зброї та створення фільтраційних таборів стали системною практикою російської армії.

Як писав у січні Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом грудня 2024-го Росія здійснила більше 400 атак із застосуванням спеціальних боєприпасів, що були споряджені небезпечними хімічними речовинами.