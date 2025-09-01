UA

Наказав використовувати полонених як "живий щит": СБУ оголосила заочну підозру Кадирову

Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру главі Чечні Рамзану Кадирову. Він наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.

Зазначається, що такі заяви є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

СБУ оголосила у розшук Кадирова

Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки Україн оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

За даними СБУ, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".

При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

У грудні минулого року у мережі оприлюднили відео, на якому глава Чечні Рамзан Кадиров спілкується з українськими військовополоненими. На цьому тлі Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, військовополонені, з якими спілкувався Кадиров, могли перебувати на території Чеченської республіки. При цьому є підтвердження, що в полоні перебувають тільки частина захисників, які зафіксовані на відео.

