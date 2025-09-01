Приказал использовать пленных как "живой щит": СБУ объявила заочное подозрение Кадырову

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Отмечается, что такие заявления являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.