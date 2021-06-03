Наказание за военные преступления: Рада разблокировала подписание закона

В парламент внесли проект постановления №2689-П об отмене результатов голосования за законопроект, однако депутаты ВР его не поддержали.

Таким образом закон теперь может подписать глава Рады Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

Определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.