Покарання за військові злочини: Рада розблокувала підписання закону

Верховна рада розблокувала підписання закону про покарання за військові злочини. Йдеться про законопроект №2689.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
До парламенту внесли проект постанови №2689-П про скасування результатів голосування за законопроект, однак депутати ВР його не підтримали.
Таким чином закон тепер може підписати голова Ради Дмитро Разумков і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.
Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою вводиться принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.
У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, фактично діючих як військові командири, і інших начальників за відповідні міжнародні злочини.
Визначено особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності і військові злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Нагадаємо, в кінці травня Рада схвалила цей закон у другому читанні. За нього проголосували 248 парламентаріїв.
Як писало РБК-Україна, цей закон за основу ВР прийняла у вересні 2020 року.
Так, з 26 листопада минулого року Україна дозволила допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.