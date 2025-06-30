"Наказали стріляти всіх": російський полонений зізнався у злочинах на Сумщині (відео)

Українські військові показали відео з допитом чергового російського військовослужбовця, якого взяли у полон на території Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Полоненому росіянину 30 років, його звати Ілля Талтаєв і він родом з Кемеровської області. До війни він працював на Іркутському авіаційному заводі. Під час служби в армії РФ він був рядовим 2-ї штурмової роти, 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку.
За його словами, рішення долучитися до лав окупантської армії були з "ідеологічних міркувань". Росіянина було захоплено у полон у Сумській області.
"У перший день отримав поранення в перестрілці, потім сидів у бліндажі на рації. У нашій групі було 4 людини, але один майже відразу загинув…Поранених було багато та вбитих. Було багато втрати через міномети та FPV-дрони", - розповів полонений.
Окупант розповів, що під час перебування на фронті дуже не вистачало води, також були проблеми з їжею.
"Цього разу загинула майже вся рота. Я знаю, що один поранений потрапив в полон, то він сказав, що більше звідти ніхто не вийшов", - сказав окупант.
Вже у полоні йому було надано медичну допомогу від українських військових.
"По телевізору завжди говорять, що українці знущаються. Але зі мною поводяться добре…А від мого командування була команда в полон не брати і стріляти", - розповідає полонений росіянин.
Раніше ми писали, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.
Окрім цього бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
А ось воїни 8-го полку ССО ЗСУ здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
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