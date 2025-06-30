"Приказали стрелять всех": российский пленный признался в преступлениях на Сумщине (видео)

Украинские военные показали видео с допросом очередного российского военнослужащего, которого взяли в плен на территории Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Пленному россиянину 30 лет, его зовут Илья Талтаев и он родом из Кемеровской области. До войны он работал на Иркутском авиационном заводе. Во время службы в армии РФ он был рядовым 2-й штурмовой роты, 106-й воздушно-десантной дивизии 51-го полка.
По его словам, решение вступить в ряды оккупантской армии были из "идеологических соображений". Россиянин был захвачен в плен в Сумской области.
"В первый день получил ранение в перестрелке, потом сидел в блиндаже на рации. В нашей группе было 4 человека, но один почти сразу погиб...Раненых было много и убитых. Было много потери из-за минометов и FPV-дронов", - рассказал пленный.
Оккупант рассказал, что во время пребывания на фронте очень не хватало воды, также были проблемы с едой.
"На этот раз погибла почти вся рота. Я знаю, что один раненый попал в плен, то он сказал, что больше оттуда никто не вышел", - сказал оккупант.
Уже в плену ему была оказана медицинская помощь от украинских военных.
"По телевизору всегда говорят, что украинцы издеваются. Но со мной обращаются хорошо ... А от моего командования была команда в плен не брать и стрелять", - рассказывает пленный россиянин.
Ранее мы писали, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении.
Кроме этого бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.
А вот воины 8-го полка ССО ВСУ совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.
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