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Молдова договорилась о поставках газа в обход Украины

Новости » Политика    18.10.2019 - 14:28
Молдова договорилась о поставках газа в обход Украины
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Молдова все же рассчитывает на транзит российского газа по Украине в 2020

Молдова договорилась с руководством российской компании "Газпром" о поставках газа в обход Украины. Об этом в Facebook сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, с "Газпромом" достигли принципиальной договоренности о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года.

"Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами", - отметил Додон.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поручил содействовать поставкам газа в Молдову без участия российского "Газпрома". В частности, речь идет о возможности поставок Кишиневу реверсного газа из стран Европейского союза.

Ранее также стало известно, что Украина увеличила транзит и импорт газа. Всего за девять месяцев 2019 года в Украину импортировали 11,6 млрд кубометров газа, что на 44% больше прошлогоднего объема. Транзит за аналогичный период увеличился на 1%.

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