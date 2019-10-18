НАК пред'явить "Газпрому" позов на 11 млрд доларів

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Раніше "Газпром" висунув умови укладення нового контракту

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пред'явить російському "Газпрому" позов на 11 млрд доларів, що може стати компенсацією у разі припинення транзиту. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Зокрема, Вітренко прокоментував новини про те, що "Газпром" ставить умовою укладення нового контракту на транзит газу відмову України від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

"І добре, що 1 листопада ми надішлемо "Газпрому" наші позовні вимоги на суму понад 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше "Газпром" вимагав врегулювати судові спори з "Нафтогазом" до укладення нового контракту на транзит російського газу в країни Європейського союзу. За словами глави "Газпрому" Олексія Міллера, рішення Стокгольмського суду на користь "Нафтогазу" нібито "внесло дисбаланс" в обидва контракти з Україною - на транзит і постачання газу.

Відзначимо, раніше на цьому тижні Російська Федерація і Європейська комісія обговорили транзит газу по території України після 2019 року.