Наивно гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину откажутся, - Енин

Киев был и остается целью российской агрессии против Украины. Опасность для столицы сохранится, даже когда закончится война.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

"Пожалуй, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется - это наивно", - сказал он.

По его словам, этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война.

"Имея таких соседей под боком - лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись сунуть свой нос агрессоры и их сообщники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - сказал первый замглавы МВД.

Как отметил Енин, теперь очевидно понятно, и это подтверждено материальными доказательствами, что Киев планировали захватить за несколько дней, так же рассчитывали на быструю капитуляцию нашего государства.

"Просчитались, но никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней", - добавил он.

Енин отметил, что к сожалению, сейчас возможно все. "Хоть и может показаться, что стало спокойно, а на сирены можно не обращать внимания, возвращаются посольства, война уже далеко на востоке и юге, на самом же деле - нет. Мы в состоянии жесткого противостояния и до сих пор отстаиваем свою независимость, и опасность существует даже там, где сейчас относительно безопасно", - сказал первый замглавы МВД.

По его словам, даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. Прежде всего, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев один из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны.