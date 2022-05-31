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Наївно гарантувати, що від рішення захопити Київ або Україну відмовляться, - Єнін

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 09:04
Наївно гарантувати, що від рішення захопити Київ або Україну відмовляться, - Єнін Фото: перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Київ був і залишається метою російської агресії проти України. Небезпека для столиці збережеться, навіть коли закінчиться війна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться-це наївно", - сказав він.

За його словами, цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна.

"Маючи таких сусідів під боком-краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори і їх спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні і будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не вибирають", - сказав перший заступник голови МВС.

Як зазначив Єнін, тепер очевидно зрозуміло, і це підтверджено матеріальними доказами, що Київ планували захопити за кілька днів, так само розраховували на швидку капітуляцію нашої держави.

"Прорахувалися, але ніхто не живить ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою", - додав він.

Єнін зазначив, що на жаль, зараз можливо все. "Хоч і може здатися, що стало спокійно, а на сирени можна не звертати уваги, повертаються посольства, війна вже далеко на Сході і півдні, насправді ж - ні. Ми в стані жорсткого протистояння і досі відстоюємо свою незалежність, і небезпека існує навіть там, де зараз відносно безпечно", - сказав перший заступник голови МВС.

За його словами, навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Перш за все, це ракетно-бомбові удари з боку РФ, незважаючи на те, що Київ одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони.

Нагадаємо, перший заступник голови МВС Євген Єнін інтерв'ю РБК-Україна сказав, що для відкритого вступу Білорусі у війну проти України поки не спостерігається така ударна кількість військ біля кордонів, яка необхідна для наступу.

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