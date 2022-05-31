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Лукашенко "петляет". Ждет ли власть открытой войны Беларуси против Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 08:40
Лукашенко "петляет". Ждет ли власть открытой войны Беларуси против Украины Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Для открытого вступления Беларуси в войну против Украины пока не наблюдается такое ударное количество войск у границ, которое необходимо для наступления. Однако лидер этой страны помогал и все еще продолжает способствовать российской агрессии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Относительно военного потенциала Республики Беларусь, уровня подготовки и мотивации лучше эти вопросы задать нашим военным коллегам. Тем не менее, на сегодня мы не можем говорить о формировании ударных группировок на территории Беларуси. Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет"...мы имеем под боком верного соратника Путина, который помогал и продолжает помогать ему в попытке захвата Украины", - отметил Енин.

Он уточнил, из сообщений того же Генштаба, на границе военнослужащие из Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях и проводят там учения.

"Поэтому усиление охраны границы - это один из наших приоритетов. Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", - подчеркнул Енин.

Напомним, вчера стало известно, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, пройдут "мобилизационные учения".

Также мы писали, что Беларусь развернула вблизи украинской границы маневровую группу радиоэлектронной борьбы.

Добавим, ранее в Офисе президента отреагировали на угрозу со стороны Беларуси, отметив, что вторжение белорусских войск будет самоубийством для режима Лукашенко.

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