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Наибольшая поддержка в Киеве - у партии "УДАР Виталия Кличко", - опрос

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 15:15
Наибольшая поддержка в Киеве - у партии "УДАР Виталия Кличко", - опрос Фото: "УДАР Виталия Кличко" (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Наталия Гурковская

Наибольшую поддержку среди всех политических сил имеет партия "УДАР Виталия Кличко". Если бы выборы в Киевсовет проводились в ближайшее время, за "УДАР" проголосовали бы более 19% киевлян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проводившегося 10-12 декабря группой "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Если бы выборы в городской совет проводились в ближайшее время, за какую партию вы бы проголосовали?", 19,1% респондентов назвали партию "УДАР Виталия Кличко".

На второй позиции в рейтинге оказалась партия "Европейская солидарность" с 16,7% поддержки. За "Слугу народа" на выборах в горсовет готовы отдать свои голоса только 11,7% киевлян.

Кроме этих партий, преодолеть проходной барьер на выборах в Киевсовет могли бы "Разумная политика" Разумкова и Партия Притулы, которые имеют поддержку на уровне 8,2% и 6,5% соответственно.

В опросе группы "Рейтинг", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 тыс. жителей столицы старше 18 лет. Опрос проходил в виде телефонных интервью с использованием компьютера (способом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию "Рейтинга", у мэра Киева Виталия Кличко - самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков. Ему доверяют более 50% жителей столицы.

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Виталий Кличко
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