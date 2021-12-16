ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найбільшу підтримку в Києві має партія "УДАР Віталія Кличка", - опитування

Новость на русском →
Київ , Четвер 16 грудня 2021 15:15
Найбільшу підтримку в Києві має партія "УДАР Віталія Кличка", - опитування Фото: "УДАР Віталія Кличка" (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Наталія Гурковська

Найвищу підтримку у Києві серед усіх політичних сил має партія "УДАР Віталія Кличка". Якби вибори до Київради проводилися найближчим часом, за "УДАР" проголосували б понад 19% киян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг".

Відповідаючи на запитання "Якби вибори до міської ради проводилися найближчим часом, за яку партію ви би проголосували?", 19,1% респондентів назвали партію "УДАР Віталія Кличка".

На другій позиції в рейтингу опинилася партія "Європейська солідарність" з 16,7% підтримки. За "Слугу народу" на виборах до міськради готові віддати свої голоси лише 11,7% киян.

Крім цих партій, подолати прохідний бар’єр на виборах до Київради могли б "Розумна політика" Разумкова та Партія Притули, які мають підтримку на рівні 8,2% та 6,5% відповідно.

В опитуванні групи "Рейтинг", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проходило у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням "Рейтингу", у мера Києва Віталія Кличка - найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше