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Кличко доверяют более 50% киевлян, - опрос

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 13:27
Кличко доверяют более 50% киевлян, - опрос Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко имеет самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков. Ему доверяют более 50% жителей столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проводившегося 10-12 декабря группой "Рейтинг".

В то же время уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 39%. Он на второй позиции рейтинга доверия.

Петру Порошенко, занявшему третью позицию в рейтинге, полностью доверяют 13% украинцев и скорее доверяют 20%. Дмитрию Разумкову - соответственно 8 и 23%, Сергею Притуле - 7 и 24%.

Кличко доверяют более 50% киевлян, - опрос

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 тыс. жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщалось, по данным на конец ноября рейтинг партии "УДАР Виталия Кличко" за месяц вырос почти вдвое - с 2,6% до 4,5%.

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Виталий Кличко
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