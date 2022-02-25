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Наибольшая опасность развивается по направлению Дымер-Иванков - Арестович

Автор: Сергей Пышкин

Наибольшая опасность сейчас развивается в северо-западной части Киева. Украинские военные ведут бои с оккупантами в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Алексея Арестовича во время брифинга.

"Наибольшая опасность сейчас развивается в северо-западной части Киева. Украинские военные ведут бои с оккупантами в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - заявил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о единой и главную цель российской спецоперации.

Тем временем в спальном районе Киева слышны звуки стрельбы.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил киевлян о диверсионных группах в Киеве.

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