UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Находится на стадии клинических испытаний: в Китае разработали робота-хирурга гинеколога

Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Edge Medical Robotics Co., Ltd. разработала робота-хирурга, который специализируется в области гинекологии. Сейчас он находится на стадии клинических испытаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

В случае успешности испытаний, гинекологи смогут использовать робота для повышения качества выполнения операций. Также устройство будет предотвращать хирургические травмы и послеоперационные осложнения.

По словам главного исполнительного директора Edge Medical Robotics, разработка робота является большим шагом в развитии отечественных медицинских технологий, поскольку на китайском рынке долгое время доминировала именно иностранная продукция.

"В настоящее время лишь несколько крупных больниц в Китае позволили себе приобрести хирургов-роботов для гинекологических и акушерских операций", - добавил глава компании.

Благодаря оптимальному соотношению качества и цены, в дальнейшем приобретение робота смогут себе позволить большинство местных медицинских учреждений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай