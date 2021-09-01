Находится на стадии клинических испытаний: в Китае разработали робота-хирурга гинеколога

В случае успешности испытаний, гинекологи смогут использовать робота для повышения качества выполнения операций. Также устройство будет предотвращать хирургические травмы и послеоперационные осложнения.

По словам главного исполнительного директора Edge Medical Robotics, разработка робота является большим шагом в развитии отечественных медицинских технологий, поскольку на китайском рынке долгое время доминировала именно иностранная продукция.

"В настоящее время лишь несколько крупных больниц в Китае позволили себе приобрести хирургов-роботов для гинекологических и акушерских операций", - добавил глава компании.

Благодаря оптимальному соотношению качества и цены, в дальнейшем приобретение робота смогут себе позволить большинство местных медицинских учреждений.