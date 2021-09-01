Перебуває на стадії клінічних випробувань: у Китаї розробили робота-хірурга гінеколога

У разі успішності випробувань, гінекологи зможуть використовувати робота для підвищення якості виконання операцій. Також пристрій запобігатиме хірургічним травмам й післяопераційним ускладненням.

За словами головного виконавчого директора Edge Medical Robotics, розробка робота є великим кроком у розвитку вітчизняних медичних технологій, оскільки на китайському ринку довгий час домінувала саме іноземна продукція.

"На цей час лише кілька великих лікарень в Китаї дозволили собі придбати хірургів-роботів для гінекологічних та акушерських операцій", - додав голова компанії.

Завдяки оптимальному співвідношенню якості та ціни, в майбутньому придбання робота зможуть собі дозволити більшість місцевих медичних закладів.