Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ

Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛ в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Фото: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ (фото ssu.gov.ua)