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Пентагон допускает возможность сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ

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Среда 01 сентября 2021 20:52
Пентагон допускает возможность сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ Фото: Пентагон допускает возможность сотрудничества с талибами для борьбы с ИГ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты допускают, что могут начать сотрудничество с боевиками "Талибана". В частности, чтобы бороться с "Исламским государством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не знают, что будет с талибами в будущем.

"Я могу сказать вам по личному опыту, что это безжалостная группа из прошлого, и изменится ли она или нет, еще предстоит увидеть", - сказал он, добавив, что США сотрудничали с ними только в последние недели, потому что "на войне вы делаете то, что должны".

На вопрос, возможно ли, что Пентагон будет сотрудничать с талибами в будущем для борьбы с ИГ, генерал Милли ответил: "Это возможно".

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