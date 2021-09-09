RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІДІЛ

Автор: Тіберій Юрик

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одеській області бойовика ІДІЛ, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що вихідець із Центральної Азії був завербований бойовтками ІДІЛ у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

"Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.

Фото: в Одеськый області затримали бойовика ІДІЛ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що Пентагон розглядає можливість співпраці з "Талібаном" для боротьби з терористами "Ісламської держави".

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІДІЛ