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Находился в международном розыске: в аэропорту Одессы задержали иностранца

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его разыскивали за совершение ряда уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанным иностранцем оказался 74-летний гражданин Германии. Он прибыл в Одессу рейсом из Стамбула (Турция).

Отмечают, что во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола на данные иностранца. Мужчину сразу задержали.

Солдаты погранслужбы установили, что его разыскивают правоохранители на родине за преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного Кодекса Федеративной Республики Германии, связанными с мошенничеством.

Фото: в аэропорту Одессы задержали преступника (mvs.gov.ua)

Об этом факте пограничники сообщили в украинское бюро Интерпола в Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран.

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Служба безопасности УкраиныОдесса