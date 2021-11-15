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В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов

Новина українською →
Польша, Понедельник 15 ноября 2021 12:47
В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов Фото: в Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

За перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии. Полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала.

Украинец управлял автомобилем Ford. Его остановили в Клещелах.

"Люди ждали єтого водителя на том месте, где он должен біл их забрать", - отметили в полиции. Там также добавили, что украинец хотел перевезти 6 граждан Ирака.

Иракцев также перевозил гражданин Германии. В машине Volkswagen обнаружили 9 нелегалов.

Гражданин Британии біл задержан для досмотра в городе Вержч. В его машине заметили 8 граждан Ирака.

Гражданин Швеции перевозил 10 иракцев в авто Toyota.

Напомним, на границе Украины с Польшей задержали нелегалов. Задержанные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.

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