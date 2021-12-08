Перебував у міжнародному розшуку: в аеропорту Одеси затримали іноземця

Затриманим іноземцем виявився 74-річний громадянин Німеччини. Він прибув до Одеси рейсом зі Стамбула (Туреччина).

Зазначають, що під час контролю прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу на дані іноземця. Чоловіка одразу затримали.

Солдати прикордонної служби встановили, що його розшукують правоохоронці на батьківщині за злочини, які передбачені чотирма статтями Кримінального Кодексу Федеративної Республіки Німеччини, пов'язаними з шахрайством.

Фото: в аеропорту Одеси затримали злочинця (mvs.gov.ua)

Про цей факт прикордонники повідомили в українське бюро Інтерполу у Києві, а затриманого передали співробітникам Національної поліції.