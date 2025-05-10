Нахабно і жорстко: як у Путіна відреагували на дедлайн щодо перемир'я на 30 днів

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
"Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня", - сказав Пєсков.
При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.
"Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!" - написав Медведєв.
Сьогодні, 10 травня, до Києва прибули лідери європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.
Європейські лідери та президент Володимир Зеленський провели зустріч "коаліції рішучих", а після зателефонували президенту США Дональду Трампу.
Після розмови лідерів, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Раніше Макрон та Мерц заявляли, що готові посилити санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню.
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