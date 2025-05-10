Нагло и жестко: как у Путина отреагировали на дедлайн по перемирию на 30 дней

"Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как будем минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями - это дело пустое", - сказал Песков.

При этом первым на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своем X (Twitter) набросился с оскорблениями на европейских лидеров, участвовавших во встрече в Киеве.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" - написал Медведев.