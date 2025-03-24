Нагороди в кожному фіналі: тріо українських гімнасток блискуче виступили на Гран-прі в Іспанії

Турнір проходив 22-23 березня. У перший день змагань Онофрійчук виборола "золото" в багатоборстві. Наступного дня відбулися фінали в окремих видах, і в кожному українки здобули нагороди.

Онофрійчук до "золота" в багатоборстві додала ще дві медалі найвищого гатунку: у вправах з м'ячем та булавами. Крім того отримала "срібло" у вправах з обручем і стрічкою.

Каріка стала третьою призеркою у вправах з м'ячем. Ікан – також відзначилася "бронзою", але у вправах з булавами.

Раніше українські гімнастки успішно розпочали сезон на першому етапі Гран-прі в естонському Тарту. Наступний, третій етап Гран-прі відбудеться з 4 до 6 квітня в болгарській Софії.

Хто такі Онофрійчук, Каріка та Ікан

Онофрійчук представляє Київ. У 2024 році, у віці 16-ти років, вона дебютувала на дорослому чемпіонаті Європи в Будапешті, де здобула бронзову медаль у вправі з обручем. Раніше, на юніорському рівні, вона стала срібною призеркою чемпіонату світу-2023 у вправі з булавами. Брала участь у Олімпійських іграх в Парижі, де посіла 9 сходинку у фіналі.

Каріка родом із Запоріжжя. Вона – дворазова чемпіонка Європи в командному заліку та у вправі з м'ячем.

Ікан – юна гімнастка, яка у 2024 році здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі в Болгарії у вправі з обручем. Її виступи відзначаються високою технічною майстерністю та артистизмом.

Цікаво, що нещодавно саме цих трьох спортсменок виділила окремо олімпійська призерка, легенда української художньої гімнастики Анна Різатдінова. Про що вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.