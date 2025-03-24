Награды в каждом финале: трио украинских гимнасток блестяще выступили на Гран-при в Испании

Турнир проходил 22-23 марта. В первый день соревнований Онофрийчук завоевала "золото" в многоборье. На следующий день состоялись финалы в отдельных видах, и в каждом украинки завоевали награды.

Онофрийчук к "золоту" в многоборье добавила еще две медали высшей пробы: в упражнениях с мячом и булавами. Кроме того получила "серебро" в упражнениях с обручем и лентой.

Карика стала третьим призером в упражнениях с мячом. Икан - также отметилась "бронзой", но в упражнениях с булавами.

Ранее украинские гимнастки успешно начали сезон на первом этапе Гран-при в эстонском Тарту. Следующий, третий этап Гран-при состоится с 4 по 6 апреля в болгарской Софии.

Кто такие Онофрийчук, Карика и Икан

Онофрийчук представляет Киев. В 2024 году, в возрасте 16-ти лет, она дебютировала на взрослом чемпионате Европы в Будапеште, где завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем. Ранее, на юниорском уровне, она стала серебряным призером чемпионата мира-2023 в упражнении с булавами. Участвовала в Олимпийских играх в Париже, где заняла 9 место в финале.

Карика родом из Запорожья. Она - двукратная чемпионка Европы в командном зачете и в упражнении с мячом.

Икан - юная гимнастка, которая в 2024 году получила бронзовую медаль на международном турнире в Болгарии в упражнении с обручем. Ее выступления отличаются высоким техническим мастерством и артистизмом.

Интересно, что недавно именно этих трех спортсменок выделила отдельно олимпийский призер, легенда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова. О чем она рассказала в интервью РБК-Украина.