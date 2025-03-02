Гімнастки Онофрійчук та Каріка відкрили сезон Гран-прі подвійною перемогою

Збірна України з художньої гімнастики блискуче стартувала в новому сезоні, завоювавши золоту та срібну медалі на першому етапі Гран-прі в естонському Тарту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram змагань .

У багатоборстві тріумфувала Таїсія Онофрійчук, а Поліна Каріка посіла друге місце.

Ці змагання відкривали новий цикл Гран-прі, в якому минулого сезону Україна здобула 22 нагороди. На турнірі в Тарту нашу країну представляли три спортсменки: бронзова призерка Євро-2024 у вправі з обручем Таїсія Онофрійчук, а також Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

У багатоборстві гімнастки змагалися у чотирьох дисциплінах: вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У змаганнях брали участь 21 спортсменка.

Онофрійчук стала першою, продемонструвавши бездоганний результат: вона здобула перемогу в кожній дисципліні. Каріка виборола "срібло", посівши друге місце у вправах з обручем, м'ячем і стрічкою. Ікан завершила багатоборство на четвертому місці.

Онофрійчук отримала друге "золото" на етапах Гран-прі, повторивши свій успіх у Тарту 2024 року, коли перемогла у вправі з булавами. Для Каріки срібна медаль стала першою в кар'єрі на змаганнях серії Гран-прі.

Цікаво, що нещодавно саме цих трьох спортсменок виділила окремо олімпійська призерка, легенда української художньої гімнастики Анна Різатдінова. Про що вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Поліна Каріка та Таїсія Онофрійчук на п'єдесталі змагань в Естонії (фото: instagram/missvalentinegymnastics)

Хто такі Онофрійчук, Каріка та Ікан

Онофрійчук представляє Київ. У 2024 році, у віці 16-ти років, вона дебютувала на дорослому чемпіонаті Європи в Будапешті, де здобула бронзову медаль у вправі з обручем. Раніше, на юніорському рівні, вона стала срібною призеркою чемпіонату світу-2023 у вправі з булавами. Брала участь у Олімпійських іграх в Парижі, де посіла 9 сходинку у фіналі.

Каріка родом із Запоріжжя. Вона – дворазова чемпіонка Європи в командному заліку та у вправі з м'ячем.

Ікан – юна гімнастка, яка у 2024 році здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі в Болгарії у вправі з обручем. Її виступи відзначаються високою технічною майстерністю та артистизмом.