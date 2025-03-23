Магучіх взяла "бронзу" на ЧС у приміщенні з найгіршим результатом за два роки (відео)

Ярослава Магучіх здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщеннях у китайському Нанкіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

У фіналі виступали дві українки. Головною фавориткою вважалася Ярослава Магучіх, Катерина Табашник також претендувала на високі місця.

У підсумку Табашник завершила виступ на дев'ятій позиції, подолавши 1,89 м лише з третьої спроби. Наступна висота – 1,92 м – їй не підкорилася.

Магучіх стартувала впевнено й утримувала лідерство до висоти 1,95 м. Проте на планці 1,97 м ситуація змінилася: австралійки Елеанор Паттерсон і Нікола Оліслагерс подолали її з першої спроби, тоді як українка двічі зазнала невдачі.

Після цього вітчизняна спортсменка пішла ва-банк – перенесла третю спробу на 1,99, проте знову збила планку. Таким чином, олімпійська чемпіонка залишилася третьою. Переможницею стала Оліслагерс, яка захистила свій минулорічний титул чемпіонки світу в приміщенні, а Паттерсон здобула "срібло".

Таким чином Магучіх перервала серію з 10 поспіль перемог на міжнародних стартах. Востаннє вона не вигравала "золото" на минулорічному чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні – тоді було "срібло". Також результат – 1,95 м – найгірший для українки з лютого 2023 року. На цій планці вона зупинялася на змаганнях у Франції, хоча й перемогла на них.

Сама спортсменка пояснила невдачу на ЧС дискомфортом у нозі.

"Звісно, я хотіла стрибати вище. Але на сьогодні я зробила максимум можливого", – сказала вона в коментарі для World Athletics.

Наступний старт Магучіх – перший етап нового сезону Діамантової ліги, який відбудеться 26 квітня в китайському Сямені.

Ярослава Магучіх на закритих аренах

Зимові старти мають особливу специфіку, хоча частіше розглядаються провідними атлетами, як можливість підготуватися до головних змагань, що проходять на відкритих аренах. Магучіх неодноразово перемагала на подібних турнірах.

На чемпіонатах світу в закритих приміщеннях вона була найкращою в 2022 році в сербському Белграді. А в 2024-му, в британському Глазго, стала другою, програвши своїй головній конкурентці – австралійці Ніколі Оліслагерс.

У колекції Магучіх три "золота" зимових європейських першостей. У 2021-му вона перемогла в польській Торуні, а в 2023-му – в турецькому Стамбулі, а в 2025-му в нідерландському Апелдорні. Також вона неодноразово була переможницею та призерко чемпіонатів України в приміщеннях.