В Нагорном Карабахе погиб российский военный

В Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что военный погиб при транспортировке в госпиталь.
Отметим, согласно трехсторонним соглашениям, перемирие в Нагорном Карабахе после военной кампании осени текущего года обеспечивают около 2 тысяч российских миротворцев.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные якобы окружили российских миротворцев в районе Гадрута.
Минобороны России официально опровергло заявление армянского премьера.
Кроме того, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.