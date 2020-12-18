ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Нагорном Карабахе погиб российский военный

Нагорный Карабах, Пятница 18 декабря 2020 20:41
В Нагорном Карабахе погиб российский военный
Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Украина

В Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военный погиб при транспортировке в госпиталь.

Отметим, согласно трехсторонним соглашениям, перемирие в Нагорном Карабахе после военной кампании осени текущего года обеспечивают около 2 тысяч российских миротворцев.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные якобы окружили российских миротворцев в районе Гадрута.

Минобороны России официально опровергло заявление армянского премьера.

Кроме того, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Российская ФедерацияНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь