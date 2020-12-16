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Россия опровергла окружение своих миротворцев в Карабахе

Нагорный Карабах, Среда 16 декабря 2020 19:15
Россия опровергла окружение своих миротворцев в Карабахе
Фото: российские миротворцы (structure.mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление армянской стороны о том, что российские миротворцы попали в окружение в Нагорном Карабахе. Эта информация, утверждают в России, не соответствует действительности.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

Речь идет о якобы окружении российских миротворцев азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не отвечает действительности", - заявили журналистам в Минобороны РФ.

Напомним, сегодня утром Минобороны Армении заявило о потере связи с некоторыми подразделениями в Гадрутском районе. Также в сети появилось видео, где якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные попали в окружение, а вместе с ними в окружении оказались и российские миротворцы.

Отметим, Азербайджан пока не комментировал эту информацию, но в воскресенье азербайджанские военные начали антитеррористическую операцию в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

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Новости Украины В мире Российская ФедерациямиротворцыАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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