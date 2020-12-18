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В Нагірному Карабасі загинув російський військовий

Нагірний Карабах, П'ятниця 18 грудня 2020 20:41
В Нагірному Карабасі загинув російський військовий
Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Україна

В Нагірному Карабасі загинув офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру. Інцидент стався в районі населеного пункту Шуша.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Стався підрив вибухового пристрою. В результаті підриву отримав важке поранення офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру. Військовослужбовцю була оперативно надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що військовий загинув при транспортуванні в госпіталь.

Зазначимо, згідно з тристоронніми угодами, перемир'я в Нагірному Карабасі після військової кампанії осені поточного року забезпечують близько 2 тисяч російських миротворців.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові нібито оточили російських миротворців в районі Гадрута.

Міноборони Росії офіційно спростувало заяву вірменського прем'єра.

Крім того, 11 грудня в Гадрутському районі Нагірного Карабаху було порушено перемир'я. Факт порушення підтвердили в Міністерстві оборони Росії.

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