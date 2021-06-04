В Нагорном Карабахе от подрыва на мине погибли два журналиста

На подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха от подрыва на мине погибли два журналиста. Инцидент произошел в Кельбаджарском районе.

Кроме того, режиссер AzTV Эмин Мамедов, водитель автобуса, в котором находились журналисты, а также местный житель получили ранения в результате инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.

В ноябре 2020 года достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.