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В Нагорном Карабахе почти 130 тысяч граждан покинули свои дома

Автор: Андрей Козловский

Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В ООН требуют прекратить конфликт, а всех виновных в нем привлечь к ответственности.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.

"Вместо этого разрушаются дома, улицы превратились в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах", - заявила она.

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По словам Бачелет, примерно 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время почти 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и сейчас находятся в Армении.

Напомним, обстрелы жилых районов в зоне Нагорного Карабаха и за его пределами могут приравнять к военным преступлениям.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что США рассматривает возможность введения в Нагорный Карабах миротворцев.

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