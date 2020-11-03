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Обстрелы жилых районов в зоне Карабаха могут приравнять к военным преступлениям

Вторник 03 ноября 2020 11:13
Обстрелы жилых районов в зоне Карабаха могут приравнять к военным преступлениям
Фото: Мишель Бачелет (un.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что обстрелы жилых районов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и за его пределами могут приравнять к военным преступлениям. В ООН обеспокоены ударами по жилым районам в зоне конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По словам Бачелет, в ООН поступили сообщения об обстрелах центрального рынка в Степанакерте в Нагорном Карабахе, а также азербайджанского города Тертер, который расположен в 20 километрах от линии фронта.

"Подобные нападения должны немедленно прекратиться, а те, кто отдавал или выполнял соответствующие приказы, должны быть привлечены к ответственности. На фоне сообщений о применении обеими сторонами кассетных боеприпасов ... я вновь призываю Армению и Азербайджан прекратить их использование", - сказала Бачелет.

По данным азербайджанских властей, с сентября на подконтрольных правительству территориях погиб по меньшей мере 91 мирный житель. По данным армянской стороны, из-за конфликта погибли 45 мирных жителей в Нагорном Карабахе и двое - на территории Армении.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что США рассматривает возможность введения в Нагорный Карабах миротворцев.

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